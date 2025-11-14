Бублик и Рууд получат по $155 тыс., не сыграв ни матча

11-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик и 12-й номер мирового рейтинга норвежец Каспер Рууд получат по $ 155 тыс., не сыграв ни матча на Итоговом чемпионате ATP — 2025. На турнире в Турине спортсмены являются запасными.

Общий призовой фонд Итогового чемпионата ATP — 2025 составил $ 15,5 млн. За участие теннисисты получат $ 331 тыс., за победу в полуфинале $ 1,183 млн, а за триумф в финале — $ 2,367 млн. Непобеждённый чемпион заработает $ 5,071 млн. Максимальную сумму можно заработать только в случае победы во всех пяти матчах.

Победителем Итогового чемпионата — 2024 является действующая первая ракетка мира итальянец Янник Синнер, который со счётом 6:4, 6:4 обыграл представителя США Тейлора Фрица.