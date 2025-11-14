Швентек высказалась о танце с Синнером после победы на Уимблдоне

Шестикратная чемпионка турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира полька Ига Швёнтек высказалась о танце с четырёхкратным победителем мэйджоров итальянцем Янником Синнером после победы на Уимблдоне-2025.

«Думаю, он был очень расслаблен по разным причинам (смеётся). Я тоже определённо пыталась немного разрядить обстановку и всё время шутила ему на ухо, но он был лидером. Старалась адаптироваться, потому что, наверное, так и должно быть в танцах. С другой стороны, мы оба знали, что не пытаемся сделать ничего сложного, поэтому мне очень понравилось, и надеюсь, что когда-нибудь у нас будет возможность повторить это снова», — приводит слова Швёнтек Polsat Sport.