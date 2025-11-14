Шестикратный чемпион турниров «Большого шлема» испанский теннисист Карлос Алькарас поблагодарил фанатов по всему миру за поддержку.

«Хочу продолжать, потому что за ту поддержку, которую я получаю везде, куда еду, не могу достаточно отблагодарить людей. Мы путешествуем с первого января и до конца ноября — новые места, страны, турниры, и люди всегда одни и те же. Великая энергия, великолепная атмосфера, я чувствую любовь везде, куда бы ни поехал. На некоторых турнирах, в некоторых матчах без поддержки людей было бы невозможно вернуться в игру, выиграть, поднять трофей. Поэтому я действительно хочу сказать спасибо всем людям, которые приходят на каждый турнир, на каждый матч, которые поддерживают теннис и меня лично. Очень благодарен всем за энергию и любовь, которую получаю. Этот трофей, конечно же, для них», — приводит слова Алькараса официальный сайт ATP.