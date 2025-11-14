Музетти назвал самые впечатляющие качества Алькараса и Синнера

Девятая ракетка мира итальянский теннисист Лоренцо Музетти назвал качества игры испанца Карлоса Алькараса и итальянца Янника Синнера, которые впечатляют его больше всего.

«Конечно, у них есть что-то особенное по сравнению с другими в плане способностей. Сейчас я вижу их физические кондиции, то, как они двигаются, как восстанавливаются, как скользят и работают в розыгрышах — это впечатляет больше всего. То, как они переходят из обороны в атаку, наверное, именно это мне нужно улучшить и прокачать в следующем сезоне», – сказал Музетти на послематчевой пресс-конференции в Турине.

Музетти принимал участие в Итоговом турнире – 2025 в итальянском Турине. На групповом раунде Лоренцо одержал одну победу и потерпел два поражения. Этот результат не позволил ему выйти в полуфинал соревнований.