18-летняя теннисистка Андреева установила личный рекорд по заработку

18-летняя российская теннисистка Мирра Андреева завершила 2025 год с рекордным для себя результатом по гонорарам. Об этом сообщает Metaratings.

В 2025 году Андреева заработала более $4,7 млн, из которых $3,9 млн — за выступления в одиночном разряде, $718 тыс. — в парном разряде и $50 тыс. — в смешанной паре. Заработок за сезон в 2025 году превысил заработок за всю остальную ее карьеру.

Такая сумма, полученная спортсменкой, позволила ей занять восьмое место в мировом рейтинге по призовым и стать лидером среди российских теннисисток.​

Андреева занимает девятое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

Андреева — полуфиналистка одного турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2024) и двух в парном разряде (Открытый чемпионат Австралии — 2025, Открытый чемпионат Франции — 2025); победительница пяти турниров WTA (из них три в одиночном разряде). Вместе с россиянкой Дианой Шнайдер она завоевала серебряные медали Олимпийских игр — 2024 в парном разряде.