Оценены шансы россиянки Андреевой выиграть турнир Большого шлема в 2026 году

Букмекеры оценили шансы российской теннисистки Мирры Андреевой выиграть первый в карьере турнир Большого шлема (ТБШ) в 2026 году. Об этом сообщает «РБ Спорт».

На это событие можно поставить с коэффициентом 3,80. Если Андреева не выиграет титул, сыграет ставка с коэффициентом 1,22.

Ранее сообщалось о том, что Андреева завершила 2025 год с рекордным для себя результатом по гонорарам. Сезонные заработки 18-летней спортсменки превысили заработок за всю предыдущую карьеру. За этот год Андреева получила более 4,7 миллиона долларов.

Андреева — девятая ракетка мира. Она выиграла три турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в карьере.