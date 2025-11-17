Джокович получил золотую визу Греции

24-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович стал обладателем золотой визы Греции. Об этом сообщает Greek City Times со ссылкой на сербские источники.

© Чемпионат.com

Золотую визу часто называют «золотым паспортом», её выдают для получения вида на жительство в Афинах. Сообщается, что Джокович и его семья инвестировали в недвижимость в Греции, чтобы получить визу. Для участия в программе требуется инвестиция минимум в размере £ 352 тыс., а в таких востребованных регионах, как Афины, эта сумма может увеличиться до £ 705 тыс.

Новости о скором переезде Джоковича и его семьи в Грецию появились летом 2025 года. Сообщалось, что Новак получил вид на жительство в стране.