Названа главная причина неудачи Зверева на Итоговом турнире

Борис Беккер назвал главную причину неудачи Александра Зверева на Итоговом турнире
Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер высказал мнение по поводу выступления своего соотечественника Александра Зверева на Итоговом турнире ATP — 2025. Александр не смог выйти из группы.
«Он хорошо сыграл в Вене в финале с Синнером, где уступил в трёх сетах. В Париже он дошёл до полуфинала, где получил травму. На Итоговом турнире ATP с Шелтоном он сыграл превосходно. Но я говорил о психологических проблемах. На Уимблдоне, на пресс-конференции после вылета из первого круга, он говорил о падении морального духа. Думаю, и в Турине у него было то же самое. В корт не попадали удары, которые он обычно делает с закрытыми глазами на тренировках. И это связано не со спортом, а с его психикой, с его менталитетом», — приводит слова Беккера Punto de Break.