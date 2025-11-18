Первая ракетка мира пропустит Кубок Дэвиса

Первая ракетка мира Карлос Алькарас не примет участие в «Финале восьми» Кубка Дэвиса. Об этом сообщает COPE.

© Газета.Ru

У испанского теннисиста диагностирован мышечный отек, который может оказаться более серьезной травмой — не исключается возможность разрыва мышцы.

В октябрявторая ракетка мира итальянец Янник Синнер сообщил, что не выступит за сборную Италии в финальной стадии Кубка Дэвиса 2025 года из-за долгого и напряженного сезона.

«Финал восьми» Кубка Дэвиса пройдет в Болонье с 18 по 23 ноября. Сборная Италии начнет борьбу с четвертьфинального матча против команды Австрии. Действующим обладателем трофея является сборная Италии, которая выиграла два последних розыгрыша Кубка Дэвиса.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.