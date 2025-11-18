Теннисистка Анисимова подвела итоги года

Четвёртая ракетка мира американская теннисистка Аманда Анисимова подвела итоги своего выступления в сезоне-2025.

В текущем сезоне Аманда Анисимова выиграла два турнира категории WTA-1000 — в Дохе (Катар) и Пекине (Китай), а также играла в финалах Уимблдона и US Open.