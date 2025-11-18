Рублев рассказал об отдыхе от тенниса

Андрей Рублев рассказал об отпуске. Перед «Мастерса» в Париже он поделился, что чувствует себя эмоционально выгоревшим, поэтому планирует отдохнуть от тенниса.

– Месяц без тенниса: какой он?

– Классный. Классный. Вообще нереальный.

– Ты все успел сделать, что ты хотел за этот месяц?

– Ну много чего. Пожил. Классно, наоборот. Я даже не вспоминал о теннисе.

– Слушай, а не боишься, что ты такой: «Блин, а и не хочется возвращаться»?

– Нет, хотеть-то, наверное, хочется. Желание-то не пропало, но сейчас не хочется. Пока еще не появилось чувство, что вот хочу прямо играть, тренироваться.

– Когда у тебя предсезонка начинается, и с чего она обычно начнется после такого большого перерыва?

– Посмотрим. Начнется уже скоро – где-то через недельку. С чего начнется, не знаю – только с ОФП или с ОФП и тенниса.

– Ты сказал то, что очень понравилось, много чего успел сделать. Может быть, ты уже задумал сделать в следующем ноябре что-то, что не успел в этом году?

– Нет, но для этого же не нужно ждать ноября. Здесь не про то, чтобы полететь куда-то, в какое-то место красивое, в котором я не был. Здесь больше про просто, блин, пожить вне тенниса. Увидеть, что такое жизнь вне корта.

От того, чтобы я полетел бы сейчас на месяц условно на пляж, на курорт лыжный, еще что-то, что толку? Ты ничего не не узнал, не пожил, потратил просто время. В моем случае именно нужно было просто пожить обычной, нормальной жизнью. Убрать из себя теннисную жизнь. Увидеть жизнь, – рассказал Рублев в эфире «Больше! Лайв».