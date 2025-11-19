Алькарас назвал теннисистов, которые впечатлили его в этом году

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», первая ракетка мира испанский теннисист Карлос Алькарас назвал канадца Феликса Оже-Альяссима и немца Александра Зверева игроками, которые впечатлили его в 2025 году.

«Например, Феликс [Оже-Альяссим] играет здорово, или, по крайней мере, закончил играть на высоком уровне. [Александр] Зверев всегда возвращается очень сильным по всем позициям. Я думаю, он понимает, что ему нужно делать в следующем сезоне. Есть ещё несколько игроков, которые всегда представляют большую опасность, и нам нужно быть очень сосредоточенными на них. Думаю, что впереди нас ждёт очень интересный год», — приводит слова Алькараса The Tennis Gazette.