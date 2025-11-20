Теннисиста Циципаса лишили водительских прав

Стефаноса Циципаса лишили водительских прав, сообщает Greek City Times.

По информации издания, грек ехал за рулем автомобиля Lotus на скорости 210 км/ч по автостраде Атики-Одос в Афинах (ограничение составляет 120 км/ч, на отдельных участках – ниже – Спортс’’).

В результате Циципас был лишен водительского удостоверения на один год. Кроме того, ему предстоит выплатить штраф в размере €2000.