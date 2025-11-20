Теннисиста Циципаса лишили водительских прав

Циципаса лишили водительских прав на год за превышение скорости (Greek City Times)
Стефаноса Циципаса лишили водительских прав, сообщает Greek City Times.
По информации издания, грек ехал за рулем автомобиля Lotus на скорости 210 км/ч по автостраде Атики-Одос в Афинах (ограничение составляет 120 км/ч, на отдельных участках – ниже – Спортс’’).
В результате Циципас был лишен водительского удостоверения на один год. Кроме того, ему предстоит выплатить штраф в размере €2000.
