«Обожаю». Кузнецова отреагировала на забавный момент на пресс-конференции Алькараса

Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Светлана Кузнецова отреагировала на забавный момент, произошедший на пресс-конференции шестикратного чемпиона мэйджоров, первой ракетки мира испанца Карлоса Алькараса.

Подводя итоги года, в частности, отмечая свой прогресс на закрытом харде, Алькарас искренне забыл, что взял титул на турнире категории ATP-500 в Роттердаме (Нидерланды). Карлос одержал победу в начале года, в феврале.