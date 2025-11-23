Сборная Испании вышла в финал Кубка Дэвиса и сыграет против Италии

Мужская сборная Испании по теннису вышла в финал Кубка Дэвиса‑2025. Финал Восьми турнира проходит в итальянской Болонье. В полуфинальной серии испанцы переиграли сборную Германии со счетом 2:1.

© Матч ТВ

В одиночных матчах команды обменялись победами. Немец Александр Зверев победил Хауме Мунара со счетом 7:6 (7:2), 7:6 (7:5), а испанец Пабло Каррено‑Буста нанес поражение Яну‑Леннарду Штруффу — 6:4, 7:6 (8:6). Исход матча решила парная игра, в которой Марсель Гранольерс и Педро Портеро переиграли Кевина Кравица и Тима Пюца — 6:2, 3:6, 6:3.

Финал турнира состоится в воскресенье. Сборная Испании сыграет против итальянцев — действующих чемпионов турнира.