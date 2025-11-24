Синнер и Зверев вместе улетели на Мальдивы

Четырёхкратный победитель турниров «Большого шлема», вторая ракетка мира итальянский теннисист Янник Синнер и трёхкратный финалист мэйджоров, третья ракетка мира немец Александр Зверев встретились в самолёте на пути на отдых. Спортсмены проведут отпуск на Мальдивах.

«Похоже, у всех сезон Мальдив?» — написал Зверев, опубликовавший фотографию.

В 2025 году Синнер выиграл два ТБШ — Australian Open и Уимблдон, а также победил на «Мастерсе» в Париже (Франция) и на Итоговом турнире ATP — 2025. Всего за сезон он завоевал шесть титулов. Зверев в прошедшем сезоне взял один титул — грунтовый «пятисотник» в Мюнхене (Германия).