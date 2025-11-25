Чесноков считает, что российские теннисисты неудачно провели сезон

Прошедший сезон получился неудачным для российских теннисистов. Такое мнение ТАСС высказал финалист Кубка Дэвиса 1995 года Андрей Чесноков.

Лучшим россиянином по итогам сезона стал Даниил Медведев, занявший 13-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).