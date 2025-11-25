Рыбакина сравнила победы на Уимблдоне и Итоговом турнире

Пятая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина призналась, что победу на Уимблдоне-2022 пока что ценит больше, чем на Итоговом турнире WTA — 2025.

«Наверное, Уимблдон – это одна из больших побед для меня, особенно первый выигранный «Большой шлем». Уже потом я сыграла ещё один финал «Большого шлема» на Открытом чемпионате Австралии, сейчас – победа в Итоговом турнире. В тот момент, в 2022-м, это пришло неожиданно, было очень много эмоций. Тогда победа на Уимблдоне мне очень запомнилась, сейчас победа в восьмёрке – Итоговом турнире WTA. Немало непростых матчей я сыграла с тяжёлыми соперницами и в этом сезоне. Но Уимблдон откликается пока больше», — приводит слова Рыбакиной Inform БЮРО.