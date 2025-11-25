Рафаэль Надаль допустил возможность назначения на пост президента «Реала»

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль отреагировал на возможность назначения на пост президента мадридского «Реала».

Легендарный теннисист является болельщиком «сливочных».

«У «Реала» лучший президент, и новый ему не нужен. Никто не знает, что нас ждёт в будущем. В принципе, да, я бы хотел – почему бы и нет? Это прекрасный, захватывающий, мотивирующий вызов. Прежде всего мне нужно было бы убедиться, что я к этому готов. Хотел бы я этого? Возможно, да», – отметил Надаль.

Действующий президент «Реала» Флорентино Перес возглавляет клуб 22 года. Под руководством футбольного функционера мадридский клуб завоевал 37 трофеев: по семь титулов Лиги чемпионов, чемпионата Испании и Суперкубка Испании, шесть побед в Суперкубке УЕФА, 5 титулов Клубного чемпионата мира, 3 титула Кубка Испании и два Межконтинентальных кубка.

14 ноября журналист Пепе Альварес сообщил, что Перес намерен досрочно уйти с поста президента «Реала» в 2026 году. Срок полномочий 76-летнего специалиста рассчитан до 2028 года.