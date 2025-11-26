Симон рассказал, когда случился раскол в его тандеме с Медведевым

Бывший тренер Даниила Медведева — Жиль Симон рассказал подробности работы с россиянином. Он раскрыл, когда у них случилось первое недопонимание в тандеме. Француз перестал работать с экс-первой ракеткой мира в феврале этого года.

«Первый серьёзный разлад случился на US Open (2024), где он дошёл до четвертьфинала. Помню, что он принимал подачу с огромной дистанции в каждом матче, что не совпадало с нашим тактическим планом. Я знал, что он всё равно обыграет Марожана или Боржеша, принимая с такого далёкого расстояния. Но мой анализ перед четвертьфиналом был таким: если он продолжит принимать так же, он не сможет быть готовым ко встрече с Синнером. В конце сезона мы поговорили, и он сказал, что я уже много ему дал, но дальше развивать его не смогу. У игрока с настолько закреплёнными паттернами, привыкшего идти по определённым дорожкам, сложно что-то поменять. Работать с 28-летним, чья траектория уже проложена, объективно труднее, чем с 15-летним или 20-летним», — приводит слова Симона Punto de Break со ссылкой на Eurosport.fr.