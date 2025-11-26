Роддик высказался о спортивном долголетии Джоковича и Леброна

Sports.ru

Энди Роддик оценил сезон Новака Джоковича. 38-летний серб завершил год четвертой ракеткой мира, выиграл два титула и дошел до полуфинала на всех «Больших шлемах».

Экс-первая ракетка мира высказался о спортивном долголетии Джоковича
© Sports.ru
«В спорте мы склонны считать величие само собой разумеющимся. На прошлой неделе Леброн вернулся после того, как не играл месяц, и у него было 12 передач. Это невероятно. А ведь он проводит 23-й сезон в НБА. Он знает лучшую версию себя. Тот же ли он парень, что и 20 лет назад? Есть ли у него та же атлетичность? Тот же набор умений? Нет. То же самое мы видим сейчас и у Новака».

Экс-первая ракетка мира отметил, что прошедший сезон – один из самых впечатляющих из всех, которые он видел.

«Четыре полуфинала «Больших шлемов». Вспомните, как громко (и оправданно громко) мы реагировали, когда в 1991-м Коннорс вышел в полуфинал [US Open]. В один полуфинал».

 

Главное сейчас
Sports.ru: главные новости
Главное сейчас
Sports.ru: главные новости