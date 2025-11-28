Чесноков назвал главное разочарование теннисного сезона

Заслуженный мастер спорта России и финалист Кубка Дэвиса (1995) Андрей Чесноков рассказал, что в этом сезоне его разочаровал Кубок Дэвиса.

«Меня разочаровал Кубок Дэвиса. Было мало игроков, которые заслужили бы внимание этого турнира. Алькарас, Синнер, Фриц, Шелтон, Оже-Альяссим, Джокович не играли. Что это? У меня реальное разочарование. Даже не столько, сколько [от] выступлений наших ребят. Пусть этот год будет спадом, но кто-то из наших ребят должен пройти на Итоговый турнир в следующем году», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

В этом сезоне обладателями Кубка Дэвиса стала сборная Италии. В финале они обыграли испанцев со счётом 2-0.