Медведев высказался о возможном завершении профессиональной карьеры

Российский теннисист Даниил Медведев высказался на тему того, когда планирует завершить профессиональную карьеру.

«Жить этим я буду еще относительно долго, может быть, лет шесть, даже больше. Но, конечно, мотивация сильная постараться в следующем году все‑таки вернуться в топ», — заявил Медведев.

Медведев, являющийся бывшей первой ракеткой мира, на данный момент занимает 13‑е место в рейтинге профессиональных теннисистов АТР.

В этом году россиянин победил только на турнире в Алма‑Ате.

Медведев выступает на турнире «Трофеи Северной Пальмиры», проходящем в эти дни в Санкт‑Петербурге и представляет на соревновании команду «Сфинксы».

30 ноября Даниил победил выступающего за »Львов» казахстанского спортсмена Александра Бублика со счетом 2:5, 6:2, 6:2 (14:9).

Ранее Медведев становился финалистом пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат США 2019 и 2023, Открытый чемпионат Австралии 2021, 2022 и 2024).

В 2019 году теннисисту было присуждено звание Заслуженного мастера спорта России.