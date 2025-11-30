Медведев обыграл Бублика в рамках турнира «Трофеи Северной Пальмиры»

Чемпион US Open — 2021, 13-я ракетка мира российский теннисист Даниил Медведев («Сфинксы») обыграл представителя Казахстана Александра Бублика («Львы») в рамках выставочного турнира «Трофеи Северной Пальмиры». Встреча завершилась со счётом 2:5, 6:2, 6:2. Общий счёт противостояния — 76:69 в пользу «Сфинксов».

«Трофеи Северной Пальмиры» — уникальный международный командный теннисный турнир, в котором каждая команда состоит из действующих игроков ATP, WTA и легенд спорта. Турнир основан в 2022 году, его принимает Санкт-Петербург.

Выставочный турнир «Трофеи Северной Пальмиры» проходит в Санкт-Петербурге с 29 до 30 ноября. Участие в этом сезоне принимают Даниил Медведев, Карен Хачанов, Диана Шнайдер, Вероника Кудерметова, Анастасия Потапова, Александр Бублик, Таллон Грикспор и Юлия Путинцева.