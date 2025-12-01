Опубликован топ-5 сенсаций на турнирах ATP в 2025 году

Победа Бублика над Джоковичем вошла в топ-5 сенсаций 2025 года по версии ATP
Пресс-служба Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) опубликовала рейтинг из пяти наиболее выдающихся сенсаций на турнирах ATP в 2025 году. В топ не вошли матчи на турнирах «Большого шлема».
Топ-5 сенсаций на турнирах ATP-тура:
- Полуфинал «Мастерса» в Шанхае (Китай). Валантен Вашеро (Монако) — Новак Джокович (Сербия) — 6:3, 6:4.
- Второй круг «Мастерса» в Майами (США). Давид Гоффен (Бельгия) — Карлос Алькарас (Испания) — 5:7, 6:4, 6:3.
- Второй круг «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (США). Ботик ван де Зандсхулп (Нидерланды) — Новак Джокович (Сербия) — 6:2, 3:6, 6:1.
- Четвёртый круг «Мастерса» в Цинциннати (США). Теренс Атман (Франция) — Тейлор Фриц (США) — 3:6, 7:5, 6:3.
- Второй круг ATP-500 в Галле (Германия). Александр Бублик (Казахстан) — Янник Синнер (Италия) — 3:6, 6:3, 6:4.
