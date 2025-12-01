Сегодня утром умер Никола Пиетранжели. Ему было 92 года.

За свою карьеру Пьетранжели выиграл 48 трофеев, включая два «Больших шлема» в одиночке и один в паре. Также он стал чемпионом Кубка Дэвиса-1976 в статусе капитана. Кроме того, Пьетранжели – первый итальянец, выигравший турнир «Большого шлема».

Итальянец закончил карьеру в 1973 году, а в 1986 году был введен в Международный зал теннисной славы.