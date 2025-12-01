Циципаса могут на год лишить прав

Двукратный финалист турниров «Большого шлема», 34-я ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас может быть лишён водительских прав за нарушение правил дорожного движения его отцом Апостолосом.

В ноябре стало известно, что система наблюдения зафиксировала автомобиль Lotus, принадлежащий Циципасу-младшему, когда он ехал со скоростью 210 км/ч по кольцевой дороге Афин при допустимых 130 км/ч. Адвокат Стефаноса сообщил, что машиной управляло третье лицо.

По информации Protothema, 26 ноября Апостолос Циципас явился в отделение дорожной полиции с доказательством уплаты штрафа в размере € 2 тыс. Он заявил, что управлял автомобилем сына, когда было зафиксировано превышение скорости, и выразил намерение сдать водительские права.

По данным полиции, право на обжалование штрафа действует в течение семи дней. Командир дорожной полиции сообщил Апостолосу, что, поскольку срок истёк, Стефанос сам должен явиться и сдать свои водительские права на один год.