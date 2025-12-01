Россиянка проиграла украинке в первом круге турнира WTA-125 в Лиможе

162-я ракетка мира российская теннисистка Алина Чараева не смогла выйти во второй круг на турнире категории WTA-125 в Лиможе (Франция). На старте соревнований она потерпела поражение от украинки Вероники Подрез (301-й номер рейтинга) со счётом 1:6, 1:6.

Матч продолжался 1 час 16 минут. За это время Чараева не выполнила подач навылет, допустила четыре двойные ошибки и не реализовала ни одного брейк-пойнта из семи заработанных. На счету Подрез ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми.

Во втором круге турнира в Лиможе Подрез сыграет с победительницей матча Алёна Большова (Испания) — Антония Ружич (Хорватия).