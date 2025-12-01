Российская теннисистка сменила спортивное гражданство

109-я ракетка мира российская теннисистка Камилла Рахимова сменила спортивное гражданство. Отныне на турнирах WTA она будет выступать под флагом Узбекистана. Об этом сообщает пресс-служба Федерации тенниса Узбекистана.

© Чемпионат.com