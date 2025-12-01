Бублик рассказал, как ему однажды помог Джокович

11-я ракетка мира казахстанский теннисист Александр Бублик рассказал, как 24-кратный победитель турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович помог ему разобраться со струнами, а также поделился забавной историей, которая произошла после этого.

«У меня были проблемы. Я играл натуральной струной, которая делается из бычьих жил вообще, то есть это натуральная струна, которая реагирует на всё: влажность, жара, холод. Кошмар. И сидит Новак, а Новак же гений во всём этом, и я говорю (мне можно такое спросить, потому что я ему не конкурент): «Новак, слушай, а вот что со струнами?» Он мне начал рассказывать, что, как нужно сделать, попробуй так, натяни этак. В общем, тонкости. И потом, не буду называть фамилию человека, ко мне подошёл человек его уровня и спросил: «Что он тебе сказал?» Я понимаю, что, наверное, это как-то неэтично, и он стоит, на меня смотрит: «Что он тебе сказал?» Я такой: «Ну, он мне сказал вот это». А он мне говорит: «А ещё? А ещё?» Новак во мне не видит конкурента, а этому человеку он бы в жизни этого не сказал, потому что это его прямой конкурент», — сказал Бублик на YouTube-канале First&Red.