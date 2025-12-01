В ГД отреагировали на переход российской теннисистки Рахимовой в команду Узбекистана

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев в разговоре с Рамблером прокомментировал решение российской теннисистки Камиллы Рахимовой сменить спортивное гражданство.

Ранее сообщалось, что 109-я ракетка мира Рахимова решила сменить спортивное гражданство. В дальнейшем на турнирах Женской теннисной ассоциации (WTA) она будет выступать под флагом Узбекистана.

Ничего страшного в ее переходе нет, смена спортивного гражданства — это нормально. Мы видели подобные переходы в прошлом, и, полагаю, еще увидим в будущем. Если Федерация тенниса Узбекистана создаст Рахимовой хорошие спортивные условия, то почему бы и нет? Тем более она уходит без скандала и, думаю, с согласия нашей Федерации тенниса. А причины смены спортивного гражданства у всех разные. Бывает, что у кого-то меняются семейные обстоятельства, у кого-то не ладятся отношения с тренерами, кому-то в другой стране предлагают улучшенные условия и так далее. И ко всему этому нужно относиться с пониманием. Дмитрий Свищев Первый заместитель председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту

Переход Рахимовой в команду Узбекистана не станет потерей для российского тенниса, отметил парламентарий.

«Понятно, что Рахимова – это хорошая теннисистка, но она еще достаточно молодая спортсменка, которая даже не входит в первую сотню рейтинга Женской теннисной ассоциации. То есть она не является лидером нашей команды. При этом у нас достаточно высококлассных и перспективных теннисистов – как среди женщин, так и среди мужчин. Поэтому, уверен, переход Рахимовой никак не повлияет на российский теннис», - сказал депутат.

Ранее решение Рахимовой перейти в команду Узбекистана прокомментировал президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев.