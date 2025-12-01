Полина Кудерметова вышла во второй круг турнира WTA-125 в Анже

92-я ракетка мира российская теннисистка Полина Кудерметова вышла во второй круг на турнире категории WTA-125 в Анже (Франция). На старте соревнований она обыграла представительницу Италии 220-ю ракетку мира Камиллу Розателло. Встреча завершилась со счётом 6:2, 6:2.

Матч продолжался 1 час 4 минуты. За это время Кудерметова выполнила четыре подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 12. На счету Розателло шесть эйсов, семь двойных ошибок и ни одного заработанного брейк-пойнта.

Во втором круге турнира в WTA-125 в Анже Полина Кудерметова сразится с Анна-Леной Фридзам из Германии.