Надаль высказался о соперничестве Синнера и Алькараса

Бывшая первая ракетка мира и 22-кратный победитель турниров «Большого шлема» испанский теннисист Рафаэль Надаль заявил, что нынешним лидерам мирового тенниса Карлосу Алькарасу и Яннику Синнеру необходим ещё хотя бы один соперник, который сможет вмешаться в их принципиальное соперничество.

«Думаю, что Синнеру и Алькарасу не хватает кого-то, кто их бы подталкивал. [Жоао] Фонсека? Мне кажется, он ещё молод и находится не в том положении, чтобы об этом думать. Им не хватает того, кто будет немного „поджимать“ их, потому что они обозначили некую разницу со всеми остальными и в любом случае могут обыграть кого угодно до тех пор, пока не встретятся друг с другом. У нас, наблюдающих со стороны, есть ощущение, будто они, даже если играют плохо, всё равно будут выигрывать и выйдут во все финалы», – приводит слова Надаля Punto de Break.