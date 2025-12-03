Российская теннисистка со слезами на глазах играла против младшей сестры

Российская теннисистка Вероника Кудерметова описала эмоции от матчей против младшей сестры — Полины Кудерметовой. Об этом сообщает «Российская газета».

По словам спортсменки, у нее наворачиваются слезы.

«Я старшая сестра. Для меня еще более болезненно. Я видела Полину, когда она была совсем малюткой, я с ней нянчилась», — заявила Кудерметова.

Теннисистка добавила, что старается справляться с эмоциями.

«Лишний раз на нее не смотрю. Ведь визуальный контакт сразу вызывает бурю эмоций внутри», — добавила спортсменка.

28-летняя Вероника Кудерметова старше Полины Кудерметовой на шесть лет и находится на 30-м месте в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). Ее младшая сестра занимает 92-ю строчку. Спортсменки встречались на корте дважды. Оба раза в двух сетах победила Кудерметова-старшая.