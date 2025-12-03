Третья ракетка мира вошла в список Forbes

Третья ракетка мира Коко Гауфф вошла в список американского Forbes «30 до 30» в категории «Спорт».

В 21 год Гауфф выиграла 11 одиночных титулов WTA – в том числе она чемпионка двух «Больших шлемов», US Open-2023 и «Ролан Гаррос»-2025. В паре она выиграла 10 титулов, включая «Ролан Гаррос» в прошедшем сезоне.

Гауфф заработала за карьеру 29,76 миллионов долларов. Это 11-й результат среди теннисисток в истории.