Посольство России заявило о давлении Нидерландов на теннисиста Грикспура

Посольство России в Нидерландах в соцсети X призвало голландских чиновников не оказывать давление на теннисиста Таллона Грикспура из‑за его участия в турнире «Трофеи Северной Пальмиры».

Турнир «Трофеи Северной Пальмиры» проходил 29–30 ноября в Санкт‑Петербурге. Нидерландец Грикспур представлял команду «Львы», которая уступила коллективу «Сфинксы» со счетом 100:105.

Ранее министр иностранных дел Нидерландов Дэвид ван Вил призывал Грикспура отказаться от участия в турнире.

— Мы глубоко обеспокоены попытками голландских чиновников оказать давление на Таллона Грикспура в связи с его участием в турнире «Трофеи Северной Пальмиры» в Санкт‑Петербурге. Не вмешивайте политику в спорт, — говорится в заявлении посольства РФ.

За «Львов» также играли россиянки Диана Шнайдер и Анастасия Потапова, казахстанец Александр Булик. В составе «Сфинксов» выступали Юлия Путинцева из Казахстана, россияне Даниил Медведев, Карен Хачанов и Вероника Кудерметова.