Надаль рассказал о жизни после завершения карьеры

Рафаэль Надаль: «Я никогда в жизни не ломал ракетку, но, если честно, несколько раз хотелось»
Рафаэль Надаль дал интервью Cadena SER и рассказал жизни вне тура. Испанец завершил карьеру в ноябре прошлого года.
– Ваша жизнь сейчас более загруженная, чем раньше?
– Да, я думал, что у меня будет гораздо больше времени на все. Думаю, это вопрос организации. Я недавно стал отцом, и это усложняет ситуацию. Еще я думал, что первый год будет более хаотичным, в том смысле, что я буду мотаться туда-сюда. Но я смотрю на следующий год и вижу, что он тоже не выглядит особо расслабленным. Так что я занят больше, чем думал.
– Вы бы продолжали играть, если бы не травмы?
– Если бы не физическая форма, я бы продолжал играть в теннис, но мне 39 лет. Я никогда не жил с мыслью, что без травм мог бы выиграть больше турниров «Большого шлема». Марселю Гранольерсу тоже 39, он моего года, но, при всем уважении, он играет в паре (смеется).
– Какой Рафа лучше – вне корта или на корте?
– Точно на корте… Я никогда в жизни не ломал ракетку, но, если честно, несколько раз хотелось это сделать. В детстве мне не позволяли, а когда я повзрослел, я сам себе этого не позволял.
Но я не думаю, что нужен какой-то предмет про Рафаэля Надаля в университетах – не надо преувеличивать вещи, которые не настолько уж великие.
