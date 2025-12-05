Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы Вячеслав Фетисов фразой «хрен с ней» оценил смену гражданства восьмой ракеткой России Анастасией Потаповой.

Его слова приводит «Матч ТВ».

«Ее жизнь, ее выбор. Хрен с ней. Чего о ней теперь вспоминать? Пусть играет за другую страну, если ей в России не нравится. Видимо, у нее были причины на это», — заявил Фетисов.

Депутат добавил, что нужно обращать больше внимания на своих теннисистов, нежели на тех, кто решил перейти под флаг другой страны.

О решении 24-летней Потаповой сменить гражданство стало известно 4 декабря. Спортсменка объявила, что с 2026 года будет выступать за Австрию. Она подчеркнула, что в этой стране чувствует себя как дома.

Потапова занимает 51-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) и является восьмой среди российских теннисисток. За карьеру она выиграла три турнира WTA и заработала более 5 миллионов долларов призовых.

За несколько дней до Потаповой гражданство сменила другая российская теннисистка Камилла Рахимова. 24-летняя спортсменка приняла решение выступать за Узбекистан.