Мать Циципаса рассказала об отношениях сына с Бадосой

Юлия Сальникова, мать греческого теннисиста Стефаноса Циципаса (34-я ракетка мира), охарактеризовала завершившиеся отношения с испанкой Паулой Бадосой.

– Среди болельщиков и в медиа бытует мнение, что отношения с Бадосой его, с одной стороны, сильно отвлекали, а с другой стороны – расставание очень ударило по нему психологически. Как вы как его мама оцениваете влияние этих отношений на его карьеру и нынешний кризис?

– В совокупности всё это безусловно так.

Когда я в юности сама была профессиональной теннисисткой, мне казалось, что мужчина не должен так эмоционально реагировать. Даже не эмоционально – а душевно. Почему-то мне так казалось. А выясняется, что мужчины, может быть, в этом вопросе еще более щепетильны.

Мне бы не очень хотелось в это вдаваться, потому что у меня есть договоренность с командой. Самый корректный ответ будет: отношения ему дались нелегко.

Безусловно, это были интересные отношения. Это не были какие-то обычные, тусклые, каждодневные отношения, потому что они проходили на расстоянии. И они оба вошли в эти отношения, будучи травмированными, и страдали от физической боли. Когда они начали встречаться, Паула вообще не играла из-за травмы спины. Отношения изначально были сложными, — приводит слова Сальниковой Sports.ru.