«Видите, у них хорошо получилось». Беккер — о совете, который дал Тони Надалю

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер рассказал, как однажды дал совет Тони Надалю, дяде и тренеру 22-кратного победителя турниров «Большого шлема» испанца Рафаэля Надаля.

Рафаэль Надаль, несмотря на то, что является правшой от природы, играл в теннис левой рукой.