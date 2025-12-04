Беккер рассказал, как ему поступило предложение стать тренером Джоковича

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немецкий теннисист Борис Беккер рассказал, как получил предложение поработать с сербским спортсменом, нынешней пятой ракеткой мира Новаком Джоковичем.

Беккер был тренером Джоковича с 2013 по 2016 год. Под его руководством сербский теннисист выиграл шесть турниров «Большого шлема».