Фетисов высказался о смене гражданства теннисистки Потаповой

Фетисов о смене гражданства Потаповой: «Хрен с ней. Пусть играет за другую страну, если ей в России не нравится. Чего о ней теперь вспоминать?»
Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов высказался о сменившей спортивное гражданство теннисистке Анастасии Потаповой.
4 декабря Потапова сообщила, что получила гражданство Австрии и с 2026 года будет представлять эту страну на международных турнирах.
«Зачем нам о ней говорить? Это решение каждого отдельного человека. Ее жизнь, ее выбор. Хрен с ней. Чего о ней теперь вспоминать? Пусть играет за другую страну, если ей здесь (в России) не нравится. Видимо, у нее были причины на это, нам лучше обращать внимание на своих теннисистов, чем на тех, кто от нас ушел», – заявил Фетисов.
