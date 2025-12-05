Фетисов высказался о смене гражданства теннисистки Потаповой

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов высказался о сменившей спортивное гражданство теннисистке Анастасии Потаповой.

4 декабря Потапова сообщила, что получила гражданство Австрии и с 2026 года будет представлять эту страну на международных турнирах.