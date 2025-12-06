Сменившая гражданство российская теннисистка вышла в финал турнира WTA

Сменившая гражданство российская теннисистка Камилла Рахимова вышла в финал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) 125 в Анже. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В полуфинале Рахимова обыграла 78-ю ракетку мира из Хорватии Антонию Ружич. Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:3, 7:5. Соперницы провели на корте 3 часа 11 минут.

В финале 24-летняя Рахимова сыграет с немецкой теннисисткой Тамарой Карпач. Матч пройдет 7 декабря и начнется в 15:00 по московскому времени.

Рахимова — 112-я ракетка мира. В ее активе три титула WTA в парном разряде.

1 декабря стало известно, что Рахимова решила сменить спортивное гражданство и будет выступать за Узбекистан.