Теннисист Рублев во второй раз подряд выиграл Итоговый турнир UTS

Газета.Ru

Российский теннисист Андрей Рублев одержал вторую победу на итоговом турнире UTS, обыграв австралийца Алекса де Минора.

Рублев одержал вторую победу на Итоговом турнире UTS
© Газета.Ru

Матч проходил в Лондоне и завершился со счетом 13:12, 8:18, 16:12, 13:12 в пользу россиянина.

Ранее в рамках этого же турнира Рублев переиграл чеха Томаша Махача со счетом 3:0. Следующим соперником россиянина в групповом этапе станет француз Адриан Маннарино, занимающий 69-е место в мировом рейтинге.

Андрей Рублев располагается на 16-й строчке в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В этом сезоне спортсмен выиграл турнир категории ATP 500 в Дохе и дошел до финала соревнования в Гамбурге.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.