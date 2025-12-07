Российский теннисист Андрей Рублев одержал вторую победу на итоговом турнире UTS, обыграв австралийца Алекса де Минора.

Матч проходил в Лондоне и завершился со счетом 13:12, 8:18, 16:12, 13:12 в пользу россиянина.

Ранее в рамках этого же турнира Рублев переиграл чеха Томаша Махача со счетом 3:0. Следующим соперником россиянина в групповом этапе станет француз Адриан Маннарино, занимающий 69-е место в мировом рейтинге.

Андрей Рублев располагается на 16-й строчке в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP). В этом сезоне спортсмен выиграл турнир категории ATP 500 в Дохе и дошел до финала соревнования в Гамбурге.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.