Сидоренко и Абраамян стали победителями Суперкубка по настольному теннису

В столичных Лужниках Федерация настольного тенниса России (ФНТР) провела розыгрыш Суперкубка. Трофеи вручены сильнейшим мастерам одиночного разряда, входящим в состав сборной России - представительнице Нижегородской области Элизабет Абраамян и корифею маленькой ракетки из Санкт-Петербурга Владимиру Сидоренко.

В трехдневных турнирах 16 лучших игроков по рейтинговым очкам за 2025-й, год 75-летнего юбилея создания национальной федерации вида спорта, именно Абраамян и Сидоренко изначально считались фаворитами. Они, благодаря самым высоким предстартовым квалификационным баллам, были посеяны под первыми номерами.

Абраамян в статусе девятикратной чемпионки России в различных видах программы (одиночный, парный и смешанный разряды, команды) в группе за три матча отдала соперницам лишь пару сетов, а четвертьфинал и полуфинал и вовсе выиграла по 4:0.

Решающий матч стал нижегородским дерби, Элизабет взяла верх над Владой Ворониной - 11:4, 11:7, 10:12, 11:8, 16:14. Бронза у Марии Тайлаковой (Татарстан). Поразил широкий возрастной диапазон участниц: москвичка Александра Бокова еще школьница, ей 16 лет, а опытнейшая Елена Абаимова из Казани в следующем году справит полувековой юбилей.

В мужском турнире финал получился напряженным, более чем драматичным. Для определения победителям соперникам пришлось провести максимальные семь партий. Чемпион Универсиады-2025 Сидоренко обыграл москвича Владислава Макарова со счетом 9:11, 11:9, 11:8, 4:11, 7:11, 13:11, 11:6. Третье место также после семисетовой борьбы занял Максим Гребнев (Ленинградская область).