Украинская теннисистка недовольна условиями выступления россиян на турнирах

Теннисистка Олейникова недовольна условиями выступления россиян на турнирах
Украинская теннисистка Александра Олейникова выразила недовольство условиями выступления россиян на международных турнирах, передает Tennis World.
«Даже без флага они могут играть без ограничений. Андреева и Шнайдер получили награды от Путина. Это большая проблема, ведь они имеют мировое признание, но при этом поддерживают российское правительство», — сказала Олейникова.
В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.