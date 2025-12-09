Украинская теннисистка недовольна условиями выступления россиян на турнирах

Украинская теннисистка Александра Олейникова выразила недовольство условиями выступления россиян на международных турнирах, передает Tennis World.

© Газета.Ru

«Даже без флага они могут играть без ограничений. Андреева и Шнайдер получили награды от Путина. Это большая проблема, ведь они имеют мировое признание, но при этом поддерживают российское правительство», — сказала Олейникова.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах WTA и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.