Шнайдер назвала самый запоминающийся матч в 2025 году

Матч с полькой Игой Свёнтек стал самым запоминающимся для российской теннисистки Дианы Шнайдер по итогам сезона. Об этом Шнайдер рассказала "Спорт-Экспрессу".

29 апреля Шнайдер играла против Свёнтек в четвертом круге турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Мадриде, уступив в трех сетах (0:6, 7:6 (7:3), 4:6).

"Самым запоминающимся назову противостояние с Игой в Мадриде. Впервые играла со Свёнтек, и это определенно яркий момент уходящего года", - отметила Шнайдер.

Также Шнайдер рассказала о самом счастливом моменте сезона.

"Один выделить сложно. Назову дебют на Итоговом турнире WTA и тот факт, что удалось обойтись без травм", - поделилась спортсменка.

Шнайдер и Мирра Андреева в 2025 году отобрались на Итоговый турнир WTA в парном разряде, однако на групповом этапе потерпели три поражения в трех матчах.

Шнайдер 21 год, она занимает 21-е место в рейтинге WTA. На счету россиянки пять побед на турнирах под эгидой организации в одиночном разряде. Лучшим результатом теннисистки на турнирах Большого шлема является выход в четвертый круг Открытого чемпионата США в 2024 году. В том же году Шнайдер вместе с Андреевой завоевала серебряные медали Олимпийских игр в Париже в парном разряде.