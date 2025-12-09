Теннисистка за год на OnlyFans заработает больше, чем за 14 лет в спорте

Французская теннисистка Осеан Доден, бывшая 46-я ракетка мира, зарегистрировалась на платформе OnlyFans. По данным источников, она подписала спонсорское соглашение с сайтом, и ожидается, что ее доход за первый год на платформе превысит общий призовой фонд за всю 14-летнюю профессиональную карьеру, который оценивается примерно в £2,1 млн. Об этом сообщает издание The Sun.

29-летняя спортсменка, чья карьера была прервана серьезной травмой, из-за которой она девять месяцев не выходила на корт, вернулась в теннис в сентябре с обновленным имиджем. Доден призналась, что во время вынужденного перерыва сделала операцию по увеличению груди — решение, которое, по ее словам, она давно планировала.

«Я очень рада, что сделала это, нисколько не жалею и не чувствую никакого дискомфорта», — заявила теннисистка.

Доден присоединилась к ряду коллег, уже открывших аккаунты на OnlyFans, включая Шлоэ Паке, Александра Мюллера, Ника Кирьоса, Педро Мартинеса и Сачию Викери. После возвращения в спорт ей удалось дойти до 1/8 финала турнира Open de Angers, где ее остановила Алиша Паркс, однако в рейтинге WTA она занимает лишь 744-ю позицию.

