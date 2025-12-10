Украинка заявила, что российские теннисистки поддерживают СВО

96-я ракетка мира украинская теннисистка Александра Олейникова раскритиковала участие россиянок в турнирах, в частности призёров Олимпиады-2024 Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер.

«Нейтралитет нужно проверить. Многие поддерживают СВО. Для некоторых достаточно того, что они не представляют свою страну, но это не так. Даже без флага они могут играть без ограничений. Андреева и Шнайдер получили награды от Путина. Нам нужно больше говорить об этом. Это большая проблема, потому что они пользуются всемирным признанием, одновременно поддерживая российское правительство. Мы, украинцы, мечтаем о мире, но он от нас не зависит. Мы лишь защищаем свою страну, а русские — единственные, кто не хочет мира», — приводит слова Олейниковой First Post.