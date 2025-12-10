Украинка Олейникова заявила, что российские теннисистки поддерживают СВО

Чемпионат.comиещё 1

96-я ракетка мира украинская теннисистка Александра Олейникова раскритиковала участие россиянок в турнирах, в частности призёров Олимпиады-2024 Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер.

Украинка заявила, что российские теннисистки поддерживают СВО
© Чемпионат

«Нейтралитет нужно проверить. Многие поддерживают СВО. Для некоторых достаточно того, что они не представляют свою страну, но это не так. Даже без флага они могут играть без ограничений. Андреева и Шнайдер получили награды от Путина. Нам нужно больше говорить об этом. Это большая проблема, потому что они пользуются всемирным признанием, одновременно поддерживая российское правительство. Мы, украинцы, мечтаем о мире, но он от нас не зависит. Мы лишь защищаем свою страну, а русские — единственные, кто не хочет мира», — приводит слова Олейниковой First Post.

Чемпионат.com: главные новости
Чемпионат.com: главные новости