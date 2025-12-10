«Слышу только отговорки». Соболенко — о словах Костюк о повышенном тестостероне белоруски

Четырёхкратная чемпионка турниров «Большого шлема», первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко высказалась о словах украинки Марты Костюк о том, что у Соболенко тестостерон выше, чем у неё.

«Это так смешно, что мы вообще обсуждаем комментарии кого-то вроде Марты Костюк. Я слышу только отговорки. Она сильная девушка. У неё, вероятно, больше мышц, чем у меня, она выглядит подтянутой и сильной. Это не является причиной всех её поражений от топовых игроков», — сказала Соболенко в интервью журналисту Пирсу Моргану.

«Такие игроки, как Джон Иснер или Иво Карлович, были значительно крупнее Роджера Федерера, но физические различия между игроками неизбежны», — добавил финалист Уимблдона-2022 австралиец Ник Кирьос.